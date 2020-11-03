Розпочато ІІ етап водневих випробувань на базі АТ "Дніпропетровськгаз"

Газова труба (kmu.gov.ua)

На спеціально побудованому полігоні, який повністю відтворює реальну систему газопостачання, фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" розпочали другий етап досліджень впливу сумішей природного газу з 50% воднем на діючі елементи газорозподільних систем.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Під час першого етапу випробувань ми використовували 99% водень і спостерігали за його впливом на газорозподільну систему. Зараз ми зменшуємо вміст водню і визначаємо оптимальний склад газоводородных сумішей, використання яких можливе з урахуванням матеріалів і устаткування газових мереж України. Всі експерименти проводяться з необхідним рівнем безпеки", - зазначає головний інженер АТ "Дніпропетровськгаз" Олександр Макаренко.

Завдяки обміну результатами випробувань з колегами з європейських компаній в рамках асоціації Marcogaz і EU Hydrogen Strategy, фахівці прийшли до висновку, що українська газорозподільна система має особливості, які не дозволяють повністю перейняти результати європейських водневих проектів. Тому для аналізу отриманих даних компанія співпрацює з провідними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України.

"Фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" фіксують істотне зменшення викидів СО2 при згорянні метан-водневих сумішей у порівнянні із чистим метаном. Крім того, коефіцієнт корисної дії на газовій плиті і котлі підвищується", - йдеться в повідомленні.

Разом зі статичними випробуваннями мережі газоводородными сумішами, на полігоні компанії почалися перші динамічні випробування - вогневі експерименти на газових приладах.

"Проект дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів. Перші два - це польові випробування зі статичними і динамічними експериментами на полігонах. Польові випробування на полігоні АТ "Дніпропетровськгаз" триватимуть до середини 2022 року, і дозволять оцінити специфіку використання водню і газоводородных сумішей протягом двох опалювальних періодів.Третім етапом стане аналіз даних, отриманих на полігонах, в лабораторіях наукових партнерів водневого проекту", - йдеться в повідомленні.