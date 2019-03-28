ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Начался ремонт дороги Харьков - Лозовая, - Светличная

Новости » Инфраструктура    28.03.2019 - 12:18
Начался ремонт дороги Харьков - Лозовая, - Светличная
Фото: Юлия Светличная (kharkiv.solydarnist.org)

Стартует комплексный ремонт одной из худших дорог области

В Харьковской области начался ремонт дороги Харьков - Лозовая. Об этом заявила председатель ХОГА Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА. 

"Начинаем комплексный ремонт одной из худших дорог области Харьков-Мерефа-Лозовая-Павлоград с одновременным строительством новой объездной дороги вокруг Лозовой. Техника - уже на дороге, работы начаты", - отметила Светличная.

Финансирование на ремонт этой дороги заложено отдельной строкой в госбюджете. По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, запланированы полномасштабные работы на направлении от Мерефы до Лозовой с ремонтом 4-х искусственных сооружений.

"В течение многих лет от власти люди слышали только обещания, а ремонта и реальных изменений так и не увидели. Меняем эти "правила". Слово держим!", - подчеркнула руководитель области.

Светличная встретилась с делегацией Представительства ООН
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Юлия СветличнаяХарьковдороги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь