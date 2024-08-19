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Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу

Київська область, Понеділок 19 серпня 2024 18:33
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Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу Фото: начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також їхнього спільника триматимуть під вартою без права на заставу. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомили в пресслужбі.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 16 серпня СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.

За інформацією джерел РБК-Україна, "бізнесом" на ухилянтах займалися начальники ТЦК Бучанського та Бориспільського районів. Першого звати Викочко Леонід, а другого - Сергій Русін.

Під час обшуків СБУ знайшла у будинках хабарників понад 1,2 млн доларів. Гроші вони ховали під землею та за обшивкою стін. Крім того, фігуранти мали цілий арсенал зброї.

Слідчі встановили, що фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тисяч доларів з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" ухилянтів під час проходження ВЛК.

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