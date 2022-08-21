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Начальника СБУ Кировоградской области нашли мертвым

Фото: начальника СБУ Кировоградской области нашли мертвым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Кропивницком нашли мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного. Причины его смерти выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Гречка".

Указано, что информация о смерти руководителя областного управления СБУ появилась сегодня ночью, впоследствии эту информацию подтвердили местному изданию правоохранители.

СМИ сообщают, что тело было обнаружено в субботу вечером, 20 июля.

"СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника Управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича Наконечного", - сообщила изданию руководитель пресс-службы СБУ Юлия Ткач.

СМИ сообщают о самоубийстве

Стоит отметить, как написал в своем Телеграмм-канале депутат Кропивницького районного совета Андрей Лаврусь, по информации СМИ начальник управления СБУ в Кировоградской области Александр Наконечный совершил самоубийство.

"Источники в правоохранительных органах подтвердили информацию и сообщили подробности. По предварительной версии полковник находился по месту жительства и произвел из пистолета один выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте", - пишет Лаврусь.

Что о нем известно

Александр Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с начала 2021 года. В частности, указ о его назначении президент подписал 16 января 2021 года.

До этого он два года служил в контрразведке и более десяти в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении.

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Служба безопасности УкраиныКропивницкая область