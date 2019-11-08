Начальника экоинспекции в Харьковской области задержали на взятке

Начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции в Харьковской области задержали при получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что начальник экоинспекции, совместно с инспектором по охране окружающей природной среды, получили 250 тыс. гривен от директора одного из госпредприятий.

"По версии следствия, чиновники требовали и получили от директора одного из госпредприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. гривен за избежание негативных последствий по результатам проведенной проверки состояния соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, а также готовятся ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве СБУ провели обыск в бизнес центре "Парус". Как сообщили в СБУ, должностные лица КГГА подозреваются в злоупотреблениях при строительстве Большой Окружной дороги в столице.

Также сообщалось, что правоохранители проводят обыски в одесской охранной фирме, сотрудников которой обвиняют в истязании детей в центре социально-психологической реабилитации.