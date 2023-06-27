Начальник поліції Ірану прибув в Росію: планує зміцнити співпрацю

Головнокомандувач сил правопорядку Ірану бригадний генерал Ахмад Реза Радан прибув в Москву з робочим візитом. Він хоче зміцнити співпрацю між країнами у сфері "боротьби зі злочинністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Ірану у Росії.

За інформацією диппредставництва, начальник поліції Ірану прилетів в РФ для проведення зустрічей та переговорів з російськими чиновниками органів безпеки та правопорядку. Як пишуть іранські ЗМІ, спілкуватися Ахмад Реза Радан буде з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим та головою Росгвардії Віктором Золотовим.

"У ході візиту передбачається підписати меморандум про співпрацю в галузі охорони правопорядку, відвідати та оглянути ті потенціали та можливості, які російська поліція має в своєму розпорядженні для боротьби з організованою злочинністю", - додають у посольстві.

Іран - союзник Росії

Нагадаємо, Іран від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовляється засуджувати агресію Кремля. Крім цього, країна активно надає РФ та військову допомогу.

Зокрема, Тегеран ще минулого року почав постачати окупантам дрони-камікадзе "Шахед". Таке озброєння країна-агресор активно використовує для терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки українців.

Нагадаємо, кілька днів тому в Оперативному командуванні "Південь" заявляли, що Росія зараз може готуватися до нових масованих атак ракетами чи дронами.