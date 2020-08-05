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Начальник киберполиции не задекларировал дом за 7,5 млн гривен

Украина, Среда 05 августа 2020 17:29
Начальник киберполиции не задекларировал дом за 7,5 млн гривен
Фото: Александр Гринчак (ua-rating.com)
Автор: Максим Зайченко

При этом он не имеет бизнеса или других доходов, которые могли бы объяснить происхождение таких денег

Начальник департамента киберполиции Украины Александр Гринчак не задекларировал дом площадью 221 квадратный метр в Киеве. Этим домом официально владеет его мать, но живет в нем Гринчак.

Об этом сообщает "Следствие инфо".

Как отмечается, дом расположен на территории жилого комплекса "Итальянский квартал" на берегу Днепра в Оболонском районе Киева.

Этот городок состоит из нескольких десятков таунхаусов, вилл и так называемых "виллет" - двухэтажных домов, рассчитанных на две семьи.

В одной из таких виллет в 2016 году приобрела жилье мать нынешнего начальника киберполиции Людмила Гринчак. А в ноябре 2017 года Киевсовет своим решением передал его матери в собственность земельный участок под этим домом.

По подсчетам журналистов, жилье на 221 квадрат в "Итальянском квартале" может стоить от 7,5 миллиона гривен.

При этом Гринчак не обладает никаким бизнесом, которым можно было бы объяснить происхождение денег на покупку этой недвижимости.

В декларациях о доходах за 2016-2018 годы Александр Гринчак указывал свою мать как члена семьи, но о доме не вспоминал.

Начальник киберполиции также пользуется внедорожником Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. А жена Гринчака ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит теще главы киберполиции.

Комментировать незадекларированное жилье и свое возможное проживание в "Итальянском квартале" Гринчак отказался.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сознался НАПК в нарушении закона, так как не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.

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