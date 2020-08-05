Начальник киберполиции не задекларировал дом за 7,5 млн гривен

Фото: Александр Гринчак (ua-rating.com)

При этом он не имеет бизнеса или других доходов, которые могли бы объяснить происхождение таких денег

Начальник департамента киберполиции Украины Александр Гринчак не задекларировал дом площадью 221 квадратный метр в Киеве. Этим домом официально владеет его мать, но живет в нем Гринчак.

Об этом сообщает "Следствие инфо".

Как отмечается, дом расположен на территории жилого комплекса "Итальянский квартал" на берегу Днепра в Оболонском районе Киева.

Этот городок состоит из нескольких десятков таунхаусов, вилл и так называемых "виллет" - двухэтажных домов, рассчитанных на две семьи.

В одной из таких виллет в 2016 году приобрела жилье мать нынешнего начальника киберполиции Людмила Гринчак. А в ноябре 2017 года Киевсовет своим решением передал его матери в собственность земельный участок под этим домом.

По подсчетам журналистов, жилье на 221 квадрат в "Итальянском квартале" может стоить от 7,5 миллиона гривен.

При этом Гринчак не обладает никаким бизнесом, которым можно было бы объяснить происхождение денег на покупку этой недвижимости.

В декларациях о доходах за 2016-2018 годы Александр Гринчак указывал свою мать как члена семьи, но о доме не вспоминал.

Начальник киберполиции также пользуется внедорожником Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. А жена Гринчака ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит теще главы киберполиции.

Комментировать незадекларированное жилье и свое возможное проживание в "Итальянском квартале" Гринчак отказался.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сознался НАПК в нарушении закона, так как не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.