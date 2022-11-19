Начальник Генштабу ЗС РФ погодився контактувати з НАТО

"Перший раз він (Герасимов - ред.) сказав мені, що має певні справи в Україні і після їх вирішення повернеться до цієї розмови. "Триденна" війна триває вже дев'ятий місяць, тому це пішло не за планом. Другий раз він взагалі не відповів , А ось нещодавно надіслав мені листа, в якому сказав, що згоден з важливістю наявності контактів між військовими, проте НАТО - сторона конфлікту", - заявив Бауер.

За словами адмірала, листа від Герасимова він отримав приблизно три тижні тому.

"Він готовий до обговорення, але для цього нам доведеться відступити, чого не станеться", - додав Бауер.

Він також наголосив, що контакти між військовими допомагають знизити ризики ескалації під час збройних конфліктів.

"Коли зростає насильство, відбуваються наступальні дії і відбувається якийсь інцидент, який не був навмисним, то напругу можна швидко знизити, якщо на цьому рівні погодитися, що сталася помилка та дія була ненавмисною", - зазначив адмірал.

Бауер деталізував, що таким ненавмисним інцидентом є недавнє падіння ракети в Польщі.