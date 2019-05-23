Начальник Генштаба прояснил ситуацию с опросом военных

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Вооруженные силы Украины никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих к возможным переговоров с "ЛНР" и "ДНР" не получали

Новый начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак прояснил ситуацию с опросом среди военнослужащих о возможных переговорах с "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба в Facebook.

"Вооруженные силы Украины и я лично от президента Украины - Верховного Главнокомандующего ВСУ никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих к возможным переговоров с так называемыми "ЛНР/ДНР" и Российской Федерацией не получали. Ведь данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных сил Украины", - заявил Хомчак.

Кроме того, по поручению Хомчака было выяснено, что 17 мая на совещании руководящего состава ВСУ начальником Генштаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины была поставлена ​​задача провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР" с возможными последствиями для Украины.

"Каких-либо других задач, которые касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговоров с так называемыми ДНР/ЛНР, руководящим составом ВСУ не ставилось", - отметил начальник Генштаба.

Хомчак предположил, что некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной задачи.

"По моему поручению телеграмма соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием была отменена и отозвана. По данному факту назначено служебное расследование", - добавил Хомчак.

Отметим, сегодня волонтерский фонд "Вернись живым" заявил, что командиры воинских частей получили распоряжение провести опрос среди военнослужащих о возможных переговорах с "ЛНР" и "ДНР".

Ранее РБК-Украина сообщало, что новый начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заявил, что главной задачей ВСУ является сохранение жизни и здоровья личного состава. Также он намерен прекратить применение принципов ручного управления, "сплошную показуху и выдачу желаемого за действительное", остановить "коррупционные проявления" и "устранить имеющиеся коррупционные риски".

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак утром в четверг, 23 мая, представил коллективу военнослужащих нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.