Начальник Генерального штаба подписал приказ о декоммунизации в ВСУ

Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в Вооруженных силах Украины

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в Вооруженных силах Украины. Об этом Виктор Муженко написал в своем Facebook.

"Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики", - написал он.

Он также отметил, что украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции.

"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", - отметил Муженко.

Также он подчеркнул, что традиции современной российской армии являются смесью российско-имперских и советских мифов.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины пользуются самым высоким среди всех государственных институтов доверием.