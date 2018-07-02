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Начальник Генерального штабу підписав наказ про декомунізацію в ЗСУ

НовиниПолітика    02.07.2018 - 23:02
Фото: Віктор Муженко (УНИАН)
Фото: Віктор Муженко (УНИАН)

Віктор Муженко підписав наказ про декомунізацію в Збройних силах України

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко підписав наказ про декомунізацію в Збройних силах України (ЗСУ). Про це Віктор Муженко написав у своєму Facebook.

"Підписав наказ Генерального штабу, який чітко регламентує виконання командирами (начальниками) всіх рівнів управління Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки", - написав він.  

Він також зазначив, що українське військо має власні військово-історичні традиції.

"Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію - красти чужу історію та славу.  Це маркування території та озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія немає ніякого відношення. Це чіткий сигнал нам і світу, що агресор не збирається зупинятись на Донбасі та Кримі. Він також спрямований на мобілізацію проросійських сил на території України", - зазначив Муженко.

Також він підкреслив, що традиції сучасної російської армії є сумішшю російсько-імперських і радянських міфів.

 
 

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України користуються найвищою серед усіх державних інститутів довірою.

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Теги публікації: Збройні сили України, Виктор Муженко, декоммунизация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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