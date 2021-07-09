Начали действовать новые правила въезда в Словакию: что нужно знать

"Лица обязаны зарегистрироваться по ссылке: https://korona.gov.sk/ehranica, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны",- говорится в сообщении.

Если человек прибывает воздушным транспортом, ему необходимо выезда заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/.

Все вакцинированные граждане, въезжающие на территорию Словакии, должны пойти на самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов).

Впрочем, самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Детям до 12 лет не нужно проходить тест.

Кроме этого, лица, которым нельзя делать прививки по состоянию здоровья должны подтвердить этот факт сертификатом, а также предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 сделан не позднее, чем за 72 часа.

Отмечено, что кроме COVID-карты ЕС или сертификата о прививках, сертификаты других стран также признаются при условии, что он содержит необходимую информацию словацком, чешском и английском языках.

По информации ведомства, непривитый человек, который следуют в Словакию на работу может не проходить самоизоляцию (правило действует до 01.09.2021), если он: