Начали действовать новые правила въезда в Словакию: что нужно знать

Словакия с сегодняшнего дня меняет правила въезда в связи с карантинными ограничениями. Теперь все, кто въезжает на территорию страны, должны предварительно зарегистрироваться на специальном вебсайте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.
"Лица обязаны зарегистрироваться по ссылке: https://korona.gov.sk/ehranica, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны",- говорится в сообщении.
Если человек прибывает воздушным транспортом, ему необходимо выезда заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/.
Все вакцинированные граждане, въезжающие на территорию Словакии, должны пойти на самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов).
Впрочем, самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Детям до 12 лет не нужно проходить тест.
Кроме этого, лица, которым нельзя делать прививки по состоянию здоровья должны подтвердить этот факт сертификатом, а также предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 сделан не позднее, чем за 72 часа.
Отмечено, что кроме COVID-карты ЕС или сертификата о прививках, сертификаты других стран также признаются при условии, что он содержит необходимую информацию словацком, чешском и английском языках.