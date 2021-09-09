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В начале года хакеры атаковали компьютерные сети ООН, - Bloomberg

Автор: Валерия Полищук

В начале 2021 года хакеры взломали компьютерные сети ООН и завладели большим количеством данных. Документы могут быть использованы для нападения на агентства межправительственной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По всей видимости, хакеры получили доступ к компьютерам ООН, используя украденные имя пользователя и пароль сотрудника, купленные в даркнете.

Данные принадлежали учетной записи в собственном программном обеспечении ООН для управления проектами под названием Umoja. Оттуда хакеры смогли получить более глубокий доступ к сети ООН, по данным компании Resecurity, которая обнаружила взлом.

Самая ранняя известная дата получения хакерами доступа к системам ООН - 5 апреля, и по состоянию на 7 августа они все еще были активны в сети.

"Такие организации, как ООН, являются ценной целью для кибершпионажа. Злоумышленник осуществил вторжение с целью компрометации большого числа пользователей в сети ООН для дальнейшего сбора долгосрочных разведданных", - заявил главный исполнительный директор Resecurity Джин Ю.

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ООН