С начала войны уволилось более 6 тысяч госслужащих, - Немчинов

За время военного положения в Украине около 6 тысяч государственных служащих уволились с работы. Около 75% государственных служащих и служащих в органах местного самоуправления – это женщины, и многие из них выехали из страны с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра Кабинета Министров Олега Немчинова в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент есть информация о том, что на протяжении военного положения уволилось около 6 тысяч государственных служащих. Мало это или много, трудно сказать, как правило, это жизненные процессы. Но в этом случае мы связываем эти увольнения именно с военными действиями, невозможностью исполнения своих обязанностей", – сказал Немчинов.

Министр также отметил, что Национальное агентство по вопросам государственной службы провело мониторинг и установило, что в начале мая в Украине было менее 200 тысяч активных государственных служащих.

"Очень многие государственные служащие исполняют свои обязанности дистанционно. Особенно это касается аппаратов центральных органов исполнительной власти и подразделений тех министерств, которые находятся в районах, где происходят непосредственно боевые действия", - добавил Немчинов.