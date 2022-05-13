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С начала войны уволилось более 6 тысяч госслужащих, - Немчинов

Новина українською →
Киев, Пятница 13 мая 2022 05:29
С начала войны уволилось более 6 тысяч госслужащих, - Немчинов Кабинет министров (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За время военного положения в Украине около 6 тысяч государственных служащих уволились с работы. Около 75% государственных служащих и служащих в органах местного самоуправления – это женщины, и многие из них выехали из страны с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра Кабинета Министров Олега Немчинова в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент есть информация о том, что на протяжении военного положения уволилось около 6 тысяч государственных служащих. Мало это или много, трудно сказать, как правило, это жизненные процессы. Но в этом случае мы связываем эти увольнения именно с военными действиями, невозможностью исполнения своих обязанностей", – сказал Немчинов.

Министр также отметил, что Национальное агентство по вопросам государственной службы провело мониторинг и установило, что в начале мая в Украине было менее 200 тысяч активных государственных служащих.

"Очень многие государственные служащие исполняют свои обязанности дистанционно. Особенно это касается аппаратов центральных органов исполнительной власти и подразделений тех министерств, которые находятся в районах, где происходят непосредственно боевые действия", - добавил Немчинов.

Ранее мы писали, что Кабмин запретило госслужащим работать дистанционно из-за границы. Работа государственных служащих и работников государственного органа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке.

Также сообщалось, что Всемирный банк ежемесячно будет выделять Украине 200 млн долларов на зарплаты бюджетникам. Проект финансирования предусматривает возмещение расходов госбюджета, осуществленных при оплате труда госслужащих и учителей.

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