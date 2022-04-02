С начала войны в Украину вернулись около 620 тысяч человек

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 38 дней. За это время в Украину вернулись около 620 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УП" .

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что в последнее время начали возвращаться в Украину женщины и дети.

"С 24 февраля на въезд в Украину оформлено 620 тысяч граждан Украины. В последний период мы отмечаем увеличение количества возвращающихся домой граждан Украины. И если в первые недели большинство украинцев, которые ехали на въезд, составляли мужчины, то сейчас мы видим, что увеличение происходит за счет других категорий лиц, в том числе женщин и детей", - заявил он.

Он добавил, что в среднем за сутки граница пересекает 50-60 тысяч граждан в обоих направлениях, а в первые недели войны этот показатель был на уровне 120-130 тысяч человек.