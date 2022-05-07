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З початку війни в Україні постраждали 633 дитини

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Україна, Субота 07 травня 2022 08:58
З початку війни в Україні постраждали 633 дитини Фото: з початку війни в Україні постраждали 633 дитини (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Більше ніж 633 дитини постраждали в Україні внаслідок війни Росії проти України. Станом на ранок суботи, 7 травня, число жертв серед дітей не змінилося - 223, але зросла кількість поранених - 410.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

"5 травня внаслідок обстрілу ворогом житлових будинків с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області отримав поранення 11-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Також 4 травня окупанти обстріляли колону приватних авто, які виїхали з Вовчанська Чугуївського району Харківської області у смт. Старий Салтів. Внаслідок чого 6-місячна дитина, яка перебувала в одній з машин, отримала поранення, місцезнаходження іншої 13-річної дівчинки поки що не відомо.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15", - додають в ОГПУ.

В відомстві зазначають, що ці цифри не остаточні. Крім того, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

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