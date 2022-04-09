С начала войны в Украине погибло уже 176 детей

С начала полномасштабной войны России против Украины погибло 176 детей. Еще более 324 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Более 500 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 176 детей погибли и более 324 получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По полученным ювенальными прокурорами данным всего пострадало детей в Донецкой - 102, Киевской - 91, Харьковской - 76, Черниговской - 50, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

Так, 8 апреля в результате обстрела оккупационными войсками "Точкой-У" железнодорожного вокзала в г. Краматорск Донецкой области, на территории которого более 4 тысяч человек ожидали на эвакуацию, погибли 5 детей и 16 получили ранения. На рэкете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей".

Под Гостомелем в Киевской области обнаружен расстрелянный автомобиль в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.

В Офисе генпрокурора добавляют, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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