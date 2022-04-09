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З початку війни в Україні загинуло вже 176 дітей

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Україна, Субота 09 квітня 2022 08:35
З початку війни в Україні загинуло вже 176 дітей Фото: з початку війни в Україні загинуло вже 176 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло 176 дітей. Ще понад 324 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Більше 500 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 176 дітей загинуло та більше 324 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Донецькій - 102, Київській - 91, Харківській - 76, Чернігівській - 50, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Так, 8 квітня внаслідок обстрілу окупаційними військами "Точкою-У" залізничного вокзалу в м. Краматорськ Донецької області, на території якого понад 4 тисячі людей очікували на евакуацію, загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис "За детей".

Під Гостомелем в Київській області виявлено розстріляний автомобіль в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.

У Офісі генпрокурора додають, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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