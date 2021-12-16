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После начала войны Россия подтолкнула Украину к НАТО, - Зеленский

Автор: Ольга Белей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину ко стремлению вступить в НАТО. Это произошло после 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.

"На протяжении многих лет Украина видит себя в альянсе безопасности. После 2014 года, после начала войны, я считаю, что именно Россия подтолкнула Украину к НАТО", - заявил он.

Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины в НАТО якобы недопустимо.

Ранее Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.

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Владимир ЗеленскийНАТО