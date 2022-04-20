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С начала войны с Россией Укрзализныця эвакуировала за границу 500 тысяч человек

Фото: с начала войны с Россией Укрзализныця эвакуировала за границу 500 тыс. человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

С начала российского военного вторжения Укрзализныця эвакуировала в западные страны полмиллиона человек. Больше всего пассажиров было перевезено в Польшу, также увеличился спрос на обратные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Facebook.

"С 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулось поездами 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше - 6 тыс. пассажиров. В то же время в указанные периоды в обратном направлении направлялось по 10 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Много украинцев выехало в Словакию, Венгрию и Чехию. Сейчас поезда Укрзализныци осуществляют регулярные рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелма, Будапешта, Захони, Кошице, Вену и Исакчи. После завершения боевых действий компания организует маршруты для возвращения украинцев в свои дома.

Для упрощения процедуры пересечения госграницы пограничная служба продлила возможность выезда по внутреннему паспорту гражданина Украины. Кроме того, большинство железнодорожных администраций стран ЕС ввело для украинцев бесплатный проезд своими поездами. Воспользоваться свободным проездом могут дети в возрасте до 18 лет, женщины, мужчины старше 60 лет и мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Укрзализныця открыла движение по восстановленному железнодорожному участку Киев-Нежин.

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УкрзализныцяэвакуацияВторжение России в Украину