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С начала войны Фонд Ахметова передал больницам 470 тысяч единиц медикаментов

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Понедельник 14 марта 2022 13:46
С начала войны Фонд Ахметова передал больницам 470 тысяч единиц медикаментов Фото: с начала войны Фонд Ахметова передал больницам 470 тысяч единиц медикаментов (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал сегодня более 30 тысяч единиц медикаментов Харьковской областной клинической больнице. Среди них самое необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу фонда.

Всего с начала войны государственные больницы разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 470 тысяч единиц медикаментов. Их перечень был определен в координации с Министерством здоровья Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов
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