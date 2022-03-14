С начала войны Фонд Ахметова передал больницам 470 тысяч единиц медикаментов

Фонд Рината Ахметова передал сегодня более 30 тысяч единиц медикаментов Харьковской областной клинической больнице. Среди них самое необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу фонда.

Всего с начала войны государственные больницы разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 470 тысяч единиц медикаментов. Их перечень был определен в координации с Министерством здоровья Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.