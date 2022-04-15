После начала войны в Донецкой области остались не более 450 тысяч человек, - глава ОГА

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в области после войны остались не более 450 человек. При этом, по его словам, в Донецкой области проживали более 1,8 млн жителей.

Об этом Кириленко сообщил в интервью РБК-Украина .

"До полномасштабного вторжения Российской Федерации в Донецкой области постоянно проживало 1,86 млн человек. Это без учета внутренне перемещенных, которые были у нас зарегистрированы, но постоянно не проживали. Сейчас в области на подконтрольной украинской власти территории не более 450 тысяч населения, вместе с Мариуполем", - сообщил он.

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