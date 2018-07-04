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Интервью

Для начала работы антикоррупционного суда созданы все необходимые условия, - Порошенко

НовостиПолитика    04.07.2018 - 17:52
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко выразил надежду, что Рада учтет президентский вариант первого чтения во время принятия изменений к ВАКС

Для начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Украине созданы все необходимые условия. Об этом сказал в среду, 4 июня, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса, передает пресс-служба главы государства.

"На сегодняшний день мы имеем все основания для того, чтобы напряженно работать чтобы запустить антикоррупционный суд в этом году", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что в законе были найдены модели участия иностранных экспертов, найденные прозрачные механизмы формирования совета экспертов. Также в документе были учтены все рекомендации Венецианской комиссии.

"И президент Венецианской комиссии господин Букиккио сразу же сделал заявление, что принятый закон полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, которые поступили в Верховную раду", - сказал он.

Порошенко отдельно обратил внимание на вопрос так называемой поправки относительно рассмотрения дел. В частности, первое чтение президентского законопроекта абсолютно четко предусматривало то, что с момента создания антикоррупционного суда все дела, которые рассматриваются в любых юрисдикциях, переходят к созданного антикоррупционного суда.

Он выразил надежду, что "Верховная рада найдет в себе силы и президентский вариант первого чтения будет учтен в законопроекте".

Президент сообщил, что поручил Министерству иностранных дел обратиться к соответствующим международным организациям, которые должны обеспечить предоставление кандидатур в совет международных экспертов. Он также обратился к Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы были созданы все условия для формирования конкурсов для кандидатов в судьи антикоррупционного суда.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий отметил, что Верховная рада сможет этой сессии принять изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Добавим, что сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства Кабинет министров Украины утвердил план по созданию ВАКС.

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Теги публикации: Порошенко Петр, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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