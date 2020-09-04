ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

С начала пандемии в Украине провели около 1,7 млн ПЦР-тестов

Украина, Пятница 04 сентября 2020 12:50
С начала пандемии в Украине провели около 1,7 млн ПЦР-тестов
Фото: медики (УНИАН)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

С начала пандемии коронавируса в Украине провели около 1,7 млн ПЦР-тестов. Сначала количество тестирований составляло 200 в сутки.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Количество сделанных ПЦР-тестов составляет уже около 1,7 млн", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, через 5 месяцев с начала эпидемии была восстановлена ​​работа лабораторных центров: с 4 до 69.

"А количество ПЦР-тестирований было увеличено с 200 тестов в сутки в апреле до почти 25 тысяч. И сегодня продолжаем набирать обороты", - добавил министр.

Напомним, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает прием лиц, которые за оплату по собственному желанию хотят пройти обследование на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, причиной этого стала перегруженность центра.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус тестированиеМаксим СтепановКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь