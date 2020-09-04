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З початку пандемії в Україні провели близько 1,7 млн ​​ПЛР-тестів

Україна, П'ятниця 04 вересня 2020 12:50
З початку пандемії в Україні провели близько 1,7 млн ​​ПЛР-тестів
Фото: медики (УНІАН)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

З початку пандемії коронавірусу в Україні провели близько 1,7 млн ПЛР-тестів. Спочатку кількість тестувань становила 200 на добу.

Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час години запитань до уряду у Верховній раді.

"Кількість зроблених ПЛР-тестів становить уже близько 1,7 млн", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, через 5 місяців з початку епідемії була відновлена робота лабораторних центрів: з 4 до 69.

"А кількість ПЛР-тестувань було збільшено з 200 тестів на добу у квітні до майже 25 тисяч. І сьогодні продовжуємо набирати обертів", - додав міністр.

Нагадаємо, Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє прийом осіб, які за оплату за власним бажанням хочуть пройти обстеження на коронавірус.

Як писало РБК-Україна, причиною цього стала перевантаженість центру.

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Новини України Коронавірус тестированиеМаксим СтепановКоронавірус
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