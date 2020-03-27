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С начала карантина в Украину вернули 100 тысяч граждан

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 21:32
С начала карантина в Украину вернули 100 тысяч граждан
Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач, РБК-Украина)

За границей остаются около 9 тысяч украинцев, которые изъявили желание вернуться

С начала карантина правительство Украины эвакуировало в страну 100 тысяч украинских граждан. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, еще около 9 тысяч украинцев, которые заявили о желании вернуться домой, остаются за границей.

"Те рейсы, которые начать 27 марта и будет завершаются после 00:00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией. По поручению президента для людей, которые хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое предусматривает обсервацию", - сообщил Криклий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых эвакуируют из-за границы, пройдут обсервацию. В качестве мест для обсервации могут использовать отели, если не будет хватать мест в больницах.

Ранее РБК-Украина писало, что эвакуационные самолеты, которые вылетели из других стран 27 марта, смогут завершить рейс, несмотря на закрытие границы в Украине. При этом в Министерстве иностранных дел призвали украинцев, которые не успели вернуться домой, продлить срок пребывания в той стране, в которой они находятся на данный момент.

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Новости Украины Владислав Криклийэвакуация
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