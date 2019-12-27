От начала года "Житомиргаз" инвестировал в сети региона 19 млн гривен

Объем инвестиций АО "Житомиргаз" в газораспределительные сети области в 2019 году составил более 19 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основными статьями расходов стали мероприятия по реконструкции газовых сетей и сооружений на них, замены непригодных счетчиков газа, приобретение бытовых газовых счетчиков для обменного фонда и обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы компании. На выполнение плана развития заменено 8,5 тыс. непригодных индивидуальных газовых счетчиков общей стоимостью 13,1 млн гривен. При этом с начала года непригодными для дальнейшей эксплуатации признаны более 5,3 тыс. приборов с 11,9 тыс. поверенных. Выделенных инвестиций на данные цели катастрофически не хватает", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что несмотря на многочисленные обращения потребителей газа о необходимости поверки счетчиков предприятие приобрело 4 автомобиля Peugeot Boxer для нужд метрологической службы. Спецавто необходимые для соблюдения всех условий качественной организации поверки приборов учета, также они ускорят работы по снятию-установке счетчиков вдвое.

"Газовые сети области загружены лишь на 23% от проектной мощности. Поэтому главная задача на будущее - это модернизации газовых сетей под современные нужды. Это позволит уменьшить потери газа и затраты на содержание системы", - замечает технический директор АО "Житомиргаз" Сергей Колесник.

По словам пресс-службы, 7,1 млн гривен инвестиций направлено на проведение капитального ремонта и реконструкции сетей, замену устаревшего газорегулирующего оборудования и средств защиты от коррозии. В частности, проведено реконструкцию (замену) газовых сетей протяженностью 2,1 км, заменено 15 единиц отключающих устройств, реконструировано 27 единиц газорегулирующего оборудования ГРП/ШРП и 24 объектов электрохимзащиты.

"В целом на сегодняшний день компания обслуживает 13,5 тыс. км сетей, 2,4 тыс. единиц газорегулюючого оборудования (ГРП/ШРП), 1,2 тыс. станций катодной защиты, более 59 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления. До конца 2019 года компания планирует инвестировать в сети еще около 0,6 млн гривен", - говорится в сообщении.