С начала года жертвами конфликта на Донбассе стали почти 90 мирных жителей

На Донбассе с начала года жертвами конфликта стали 87 мирных жителей. Из них 14 человек погибли, 73 - получили ранения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованном 22 октября.

В ОБСЕ отметили, что за период с 5 по 18 октября жертвами конфликта на Донбассе стали 8 мирных жителей, из них один погиб. Причиной стало срабатывание взрывных устройств.

"Общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 87 человек: 14 погибших и 73 раненые", - сообщили наблюдатели.

В Миссии отметили, что уже двенадцатую неделю подряд не получали сообщений о жертвах среди гражданского населения из-за обстрелов из легкого или тяжелого вооружения.

Ранее РБК-Украина писало, что ОБСЕ зафиксировала вдвое меньше нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период с 5 по 18 октября.

Напомним, за прошедшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом украинским военным пришлось применять ответный огонь для подавления активности противника.