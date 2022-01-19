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З початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%

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Київ, Середа 19 січня 2022 17:49
З початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56% Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, до 680 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міненерго.

За період з 31 грудня 2021 року по 18 січня 2022 року. загальні запаси вугілля на складах всіх українських ТЕС зросли на 245 тис. тонн - з 435 до 680 тис. тонн або на 56%.

Левова частка збільшення запасів вугілля відбулась за рахунок зростання запасів палива на ТЕС "ДТЕК Енерго", яке склало 81% або 223 тис. тонн.

Нагадаємо, "ДТЕК Енерго" за вересень-грудень 2021 року імпортував 880 тис. тонн вугілля, не дивлячись на глобальний дефіцит і рекордні ціни на світових ринках. Загалом компанія законтрактувала 10 кораблів з вугіллям з США та Колумбії. Державна "Центренерго" за цей час отримала 4 судна з вугіллям.

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