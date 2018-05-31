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З початку року в Закарпатській області зареєстровано 2 432 випадки кору

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 06:48
Фото: кір в Україні (kyivcity.gov.ua)
Фото: кір в Україні (kyivcity.gov.ua)

Епідемічна ситуація з кору в Закарпатській області залишається напруженою

В Закарпатській області з початку  2018 року зареєстровано 2 432 випадки кору, серед захворілих 1 974 дитини та 458 дорослих. Про це йдеться у повідомленні на сайті Департаменту охорони здоров’я.

Як зазначаэться, поширення кору по адміністративних територіях нерівномірне, найбільше випадків протягом останніх тижнів зареєстровано в Тячівському, Рахівському, Іршавському, Мукачівському, Міжгірському та Берегівському районах.

За оперативними даними, загалом не мають щеплень проти кору 72% захворілих осіб  у 2018 році.

Окрім того, триває спалах кору серед учнів  загальноосвітньої школи  с. Чорна Тиса, Рахівського району. Станом  на 30.05.2018 року загальна кількість захворілих  школярів становить 83 особи. Найбільше випадків серед учнів других та 6 класів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня у ДОЗ повідомили про те, що у селі на Закарпатті зареєстровано спалах кору серед учнів школи.

 

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Темы: Кір в Україні    Теги публікації: Закарпатська область, Кір  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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