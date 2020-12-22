С начала года "Закарпатгаз" заменил свыше 8 км подземных газопроводов

Ежегодно в рамках плана развития предприятия специалисты АО "Закарпатгаз" заменяют изношенные и поврежденные участки подземных газовых сетей. В этом году по состоянию на начало декабря заменено более 8 км газопроводов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В эти дни газовики завершают работы в селе Великая Паладь Виноградовского района.

"Было установлено, что на этом участке следует заменить 1,5 км старого изношенного газопровода, где мы обнаружили многочисленные утечки. Внесли объект в план развития, предусмотрели средства и заменили данную часть газопровода на новую. Сейчас в Великой Палади уже ведутся завершающие работы", — сообщил главный инженер АО "Закарпатгаз" Виктор Водзинский.

Сегодня на Закарпатье 7,5 тысяч км газораспределительных сетей, из которых 170 км эксплуатируются свыше 40 лет. По словам пресс-службы, именно их следует заменять в первую очередь. Кроме того, газовые подземные сети на Закарпатье находятся под дополнительной нагрузкой. Сейсмологическая активность, систематические паводки и повышенная кислотность почв – это факторы, которые приводят к сокращению срока эксплуатации газовых сетей и увеличение количества аварийных ситуаций.

"Расходы на выполнение работ по замене части газопроводов, а именно: обеспечение работы техники, приобретение материалов, оплата работы сотрудникам, покрываются из средств, которые потребители платят за услугу по распределению газа", - говорится в сообщении.

Обнаруживают утечки с помощью комплексно-приборного обследования. С помощью специального оборудования определяют состояние труб: есть повреждения изоляционного покрытия, количество утечек и тому подобное. Частота проверок сетей зависит от многих факторов: срок их эксплуатации, нагрузки, расположение. По словам пресс-службы, своевременное выявление и устранение утечек не только предотвращает значительные потери энергоресурса, но и обеспечивает безаварийную и бесперебойную доставку газа свыше 275 тысячам домохозяйств Закарпатья.

"Кроме замены газопроводов, планом развития предусмотрен и ряд других работ. В частности, по состоянию на 1 декабря 2020 года, газовики закупили 20 газораспределительных пунктов шкафного типа, заменили на новые более 2 тысяч комбинированных домовых регуляторов давления и почти 6000 бытовых счетчиков", — сообщил ведущий инженер производственно-технического отдела АО "Закарпатгаз" Николай Ивасий.