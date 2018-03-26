Зокрема, за березень загинули 25 людей

З початку року на водоймах України загинула 101 людина, у тому числі 6 дітей. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, за березень загинули 25 людей.

24 березня у Кропивницькому з річки Інгул вилучили тіло загиблого чоловіка 1955 року народження.

25 березня у Миколаївській області під час переходу річки Арбузинка під кригу провалилися батько і син. Молодший чоловік зміг самостійно вибратися із води та намагався допомогти своєму батьку. За допомогою місцевих мешканців чоловіка вдалося витягти, проте він пробув у крижаній воді занадто довго і медикам не вдалося його врятувати.

"Витягали безстрашних рибалок з-під льоду минулої доби також на Хмельниччині, Рівненщині та у Тернопільській області", - зазначають у ДСНС.

У Кіровоградській області досі тривають пошуки чоловіка 1952 року народження, який ще 21 березня пішов рибалити з човна на річці Південний Буг в районі м. Гайворона та не повернувся.

Рятувальники вкотре застерігають, що нехтування правилами безпеки під час перебування на льоду може стати причиною трагічних наслідків, особливо в період потепління. Крига у цей час є надто крихкою та вкрай небезпечною.

Нагадаємо, 15 січня у Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі, один з них загинув.