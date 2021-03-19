С начала года УЗ нарастила позиции на рынке грузоперевозок с 19% до 28%, - Эзугбая

По его словам, всего у УЗ - около 33 000 полувагонов, в рабочем состоянии - где-то 18 500. Но из-за того, что УЗ ставила высокие цены на свои вагоны, это давало возможность заходить на рынок перевозок частным компаниям. В итоге доля самой УЗ на вагонном рынке сократилась в 2020 году до 19%.

"Через длинные договора в январе мы продали около 11 000 полувагонов. Таким образом УЗ развернула тренд потери вагонного рынка. Доля нашего парка была 19% в 2020 году, а на сегодняшний момент - уже 28%. До конца года будет 40%", - поясняет Эзугбая.

Он также призвал не манипулировать информацией относительно снижения цены вагонов: цена находится на пике каждые 5-7 лет, после чего падает, что соответствует законам рынка.

"Думаю, что у кого-то есть задача манипулировать информацией, чтобы перекрыть наши достижения. Для УЗ эти контракты значат где-то 1,3 млрд дополнительного годового дохода. Сейчас мы проходим на низкой точке. Где-то через два года стоимость может вырасти, если не будет системных вмешательств. Но если бы кто-то верил, что цена настолько существенно вырастет, он бы взял годовые или трехгодовые обязательства по данной цене, чтобы сэкономить", - пояснил он.