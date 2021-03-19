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С начала года УЗ нарастила позиции на рынке грузоперевозок с 19% до 28%, - Эзугбая

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 17:07
С начала года УЗ нарастила позиции на рынке грузоперевозок с 19% до 28%, - Эзугбая Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Благодаря "голландским аукционам", организованным на сайте ProZorro.Sale в январе, "Укрзализныця" сможет зарабатывать почти полтора миллиарда гривен в год. Также компания начала возвращать свои позиции на рынке вагонных перевозок, которые за последние годы сократились до 19%.

Об этом рассказал экс-директор по коммерческой работе и логистике УЗ Ираклий Эзугбая в интервью Liga.net.

По его словам, всего у УЗ - около 33 000 полувагонов, в рабочем состоянии - где-то 18 500. Но из-за того, что УЗ ставила высокие цены на свои вагоны, это давало возможность заходить на рынок перевозок частным компаниям. В итоге доля самой УЗ на вагонном рынке сократилась в 2020 году до 19%.

"Через длинные договора в январе мы продали около 11 000 полувагонов. Таким образом УЗ развернула тренд потери вагонного рынка. Доля нашего парка была 19% в 2020 году, а на сегодняшний момент - уже 28%. До конца года будет 40%", - поясняет Эзугбая.

Он также призвал не манипулировать информацией относительно снижения цены вагонов: цена находится на пике каждые 5-7 лет, после чего падает, что соответствует законам рынка.

"Думаю, что у кого-то есть задача манипулировать информацией, чтобы перекрыть наши достижения. Для УЗ эти контракты значат где-то 1,3 млрд дополнительного годового дохода. Сейчас мы проходим на низкой точке. Где-то через два года стоимость может вырасти, если не будет системных вмешательств. Но если бы кто-то верил, что цена настолько существенно вырастет, он бы взял годовые или трехгодовые обязательства по данной цене, чтобы сэкономить", - пояснил он.

Напомним, "голландские аукционы" - это схема аукциона, при которой лот выставляется по самой высокой цене, а во время торгов она снижается до тех пор, пока лот не выкупит первый согласившийся на цену.

Первые такие аукционы УЗ провела в феврале 2020 года, предложив рынку шесть маршрутов и 400 зерновозов отправками по 5 и по 10 вагонов.Тогда цена лота во время торгов снизилась почти вдвое, с 1136 грн до 727 грн, но продать удалось лишь малую часть лотов.

В январе этого года УЗ на "голландских аукционах" предложила рынку новую услугу: возить грузы целых три года - с 1 февраля 2021 до конца 2024 - по фиксированной цене. Компании удалось продать около 11 тысяч вагонов по 480 грн (без НДС).

Как сообщала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, в декабре 2020 года цена вагона составляла 343 грн в сутки. То есть, УЗ заключила долгосрочные договоры по цене значительно выше текущей цены на рынке.

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Новости Украины Транспорт Укрзализныця грузоперевозки
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