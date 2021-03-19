З початку року УЗ наростила позиції на ринку вантажоперевезень з 19% до 28%, - Езугбая

Завдяки "голландським аукціонам", організованим на сайті ProZorro.Sale в січні, "Укрзалізниця" зможе заробляти майже півтора мільярда гривень у рік. Також компанія почала повертати свої позиції на ринку перевезень вагонних, які за останні роки скоротилися до 19%.

Про це розповів екс-директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклій Езугбая в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, всього в УЗ - близько 33 000 піввагонів, в робочому стані - десь 18 500. Але через те, що УЗ ставила високі ціни на свої вагони, це давало можливість заходити на ринок перевезень приватним компаніям. У підсумку частка самої УЗ на вагонному ринку скоротилася у 2020 році до 19%.

"Через довгі договори в січні ми продали близько 11 000 піввагонів. Таким чином УЗ розгорнула тренд втрати вагонного ринку. Частка нашого парку була 19% у 2020 році, а на сьогоднішній момент - вже 28%. До кінця року буде 40%", - пояснює Езугбая.

Він також закликав не маніпулювати інформацією щодо зниження ціни вагонів: ціна знаходиться на піку кожні 5-7 років, після чого падає, що відповідає законам ринку.

"Думаю, що у когось є завдання маніпулювати інформацією, щоб перекрити наші досягнення. Для УЗ ці контракти означають десь 1,3 млрд додаткового річного доходу. Зараз ми проходимо на низькій точці. Десь через два роки вартість може зрости, якщо не буде системних втручань. Але якби хтось вірив, що ціна настільки істотно виросте, він би взяв річні або трьохрічні зобов'язання за даною ціною, щоб заощадити", - пояснив він.