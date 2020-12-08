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С начала года украинцы заплатили за коммуналку почти 30 млрд гривен

Автор: Даша Харченко

За десять месяцев 2020 года украинцы уплатили за коммунальные услуги, без учета газоснабжения и электроэнергии 28,6 миллиарда гривен. В эту сумму входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий.

Об этом сообщает Минрегион в Facebook.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская добавила, что это не означает, что все украинцы добросовестно платят за потребленные услуги.

"Но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а оплачено 27 млрд, что на уровне 112, 2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является довольно неплохим показателем", - рассказала Хоцяновская.

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Она добавила, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Такие полномочия передадут местным органам власти. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение полностью передадут на места. На сегодня они формируются Национальной комиссией (НКРЕКП).

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