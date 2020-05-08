С начала года убытки АО "Житомиргаз" уже составили 50 млн гривен

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В конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа

За первые четыре месяца 2020 года убытки компании "Житомиргаз" составили 50 млн гривен. Этот результат объясняется тем, что в первом полугодии текущего года утвержденные НКРЭКУ тарифы на доставку газа покрывают 82% себестоимости услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. По словам пресс-службы, тариф, действующий в первой половине 2020 года все еще является убыточным для компании.

"Полученные убытки не позволяют компании в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, замену изношенного оборудования и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки. Сейчас полученные средства направляются на приоритетные направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Усугубляет проблему также несвоевременная оплата доставки газа клиентами компании. За четыре месяца потребители оплатили только 83% предоставленных услуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при этом АО "Житомиргаз" продолжает работать в усиленном режиме, ведь первоочередной задачей компании, особенно в режиме карантина, является бесперебойность газоснабжения.

"С начала карантина мы установили семь новых шкафных регуляторных пункта. Ликвидировали десятки утечек газа и обеспечили бесперебойное и безаварийное газоснабжение всем нашим потребителям. Наша аварийная служба работает круглосуточно и из-за пандемии работает в чрезвычайных условиях. Также мы выполняем инвестиционную программу, модернизируем газотранспортные сети, но из-за недостатка финансирования некоторые работы могут чтобы приостановиться", – рассказывает финансовый директор АО "Житомиргаз" Дмитрий Конюх.

В компании считают, что начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Житомиргаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.