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З початку року збитки АТ "Житомиргаз" вже склали 50 млн гривень

Новини » Енергетика     08.05.2020 - 12:41
З початку року збитки АТ "Житомиргаз" вже склали 50 млн гривень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Наприкінці 2019 року НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифів на доставку газу

За перші чотири місяці 2020 року збитки компанії "Житомиргаз" склали 50 млн гривень. Цей результат пояснюється тим, що в першому півріччі поточного року затверджені НКРЕКП тарифи на доставку газу покривають 82% собівартості послуги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що наприкінці 2019 року НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифів на доставку газу: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. За словами прес-служби, тариф, що діє в першій половині 2020 року все ще є збитковим для компанії.

"Отримані збитки не дозволяють компанії в повній мірі здійснювати всі заплановані ремонтні роботи в рамках інвестиційної програми, заміну зношеного обладнання і повністю розрахуватись з Оператором ГТС за послуги балансування. Наразі отримані кошти спрямовуються на пріоритетні напрямки: роботу аварійних служб 104, екстрені ремонти, оплату праці та засоби індивідуального захисту співробітників. Посилює проблему також несвоєчасна оплата доставки газу клієнтами компанії. За чотири місяці споживачі оплатили тільки 83 % наданих послуг", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що при цьому АТ "Житомиргаз" продовжує працювати в посиленому режимі, адже першочерговим завданням компанії, особливо в режимі карантину, є безперебійність газопостачання.

"З початку карантину ми встановили сім нових шафових регуляторних пункти. Ліквідували десятки витоків газу та забезпечили безперебійне та безаварійне газопостачання усім нашим споживачам. Наша аварійна служба працює цілодобово та через пандемію працює в надзвичайних умовах. Також ми виконуємо інвестиційну програму, модернізуємо газотранспортні мережі, але через нестачу фінансування деякі роботи можуть призупинитись", – розповідає директор фінансовий АТ "Житомиргаз" Дмитро Конюх.

У компанії вважають, що початок дії економічно обґрунтованого тарифу АТ "Житомиргаз" з 1 липня 2020 року, при збереженні низьких ринкових цін на газ, дозволить до кінця року вивести компанію максимально близько до точки беззбитковості.

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