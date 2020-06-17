С начала года "Сумыгаз" выявил 28 случаев несанкционированного отбора газа

Газовый вентиль (104.ua)

При выявлении факта вмешательства в газораспределительных сетей именно потребитель будет вынужден оплатить стоимость экспертизы и возместить причиненные убытки

Только с начала года в Сумской области выявлено 28 нарушений, связанных с несанкционированным отбором природного газа. Каждый с этих случаев не только наносит ущерб, но и угрожает аварией и подвергает смертельной опасности потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"В прошлом году обнаружили 160 домовладений, в текущем – 28, владельцы которых, не желая платить за использованный газ, различными методами вмешались в работу газовой сети. Однако, такие случаи легко выявляются во время фиксации показателей счетчиков, при снятии приборов для проверки в лаборатории, а порой и благодаря неравнодушным гражданам. А сами же последствия вмешательства в работу системы газоснабжения обходятся нарушителям в разы дороже, чем легальное потребление газа", - рассказал главный метролог АО "Сумыгаз" Александр Губский.

В пресс-службе отметили, что при выявлении факта вмешательства в газораспределительные сети именно потребитель будет вынужден оплатить стоимость экспертизы и возместить причиненные убытки. Расчет суммы возмещения происходит индивидуально для каждого отдельного случая в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных сетей. В случае неуплаты ущерба дело передается в суд. В таком случае потребителю, помимо суммы компенсации, придется заплатить и судебные издержки.

"Владельцы газифицированных домовладений должны помнить, что любые манипуляции с газораспределительной системой или же привлечения к таким работам сторонних лиц могут привести к несчастным и даже смертельным случаям. Кроме того, это нарушение законодательства Украины, устанавливающего административную и уголовную ответственность. АО "Сумыгаз" предостерегает потребителей от опасных действий, чтобы воровство газа не стала роковым", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева