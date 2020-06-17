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З початку року "Сумигаз" виявив 28 випадків несанкціонованого відбору газу

Новини » Енергетика     17.06.2020 - 17:44
З початку року "Сумигаз" виявив 28 випадків несанкціонованого відбору газу
Газовий вентиль (104.ua)

При виявленні факту втручання до газорозподільних мереж саме споживач буде змушений оплатити вартість експертизи та відшкодувати завдані збитки

Лише від початку року в Сумській області виявлено 28 порушень, пов’язаних із несанкціонованим відбором природного газу. Кожен с цих випадків не лише завдає збитків, а й загрожує аварією та піддає смертельній небезпеці споживачів.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

"У минулому році виявили 160 домоволодінь, у поточному – 28, власники яких, не бажаючи платити за використаний газ, різними методами втрутилися в роботу газової мережі. Однак, такі випадки легко виявляють під час фіксації показників лічильників, при знятті приладів для перевірки у лабораторії, а часом й завдяки небайдужим громадянам. А самі ж наслідки втручання в роботу системи газопостачання обходяться порушникам в рази дорожче, ніж легальне споживання газу", - розповів головний метролог АТ "Сумигаз" Олександр Губський.

У прес-службі зазначили, що при виявленні факту втручання до газорозподільних мереж саме споживач буде змушений оплатити вартість експертизи та відшкодувати завдані збитки. Розрахунок суми відшкодування відбувається індивідуально для кожного окремого випадку відповідно до вимог Кодексу газорозподільних мереж. У разі несплати збитків справа передається до суду. У такому випадку споживачеві, окрім суми компенсації, доведеться заплатити й судові витрати.

"Власники газифікованих домоволодінь мають пам’ятати, що будь-які маніпуляції із газорозподільною системою або ж залучення до таких робіт сторонніх осіб можуть призвести до нещасних і навіть смертельних випадків. Окрім того, це порушення законодавства України, що встановлює адміністративну та кримінальну відповідальність. АТ "Сумигаз" застерігає споживачів від небезпечних дій, аби крадіжка газу не стала фатальною", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Сумигаз
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