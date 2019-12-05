С начала года "Сумыгаз" подключил 225 новых объектов

В 2019 году в Сумской области к газораспределительной системе подключено 225 объектов. Газоснабжение подведено к 207 частным домам, 5 многоэтажкам и 13 предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз Сбыта".

"В целом в течение года специалисты центров обслуживания клиентов приняли 228 заявлений на присоединение к газовым сетям. На начало декабря уже осуществлено подключение 225 объектов. Традиционно, больше всего обращений получаем в областном центре – Сумах", - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Сумыгаз" Эдуард Онищенко.

В пресс-службе отметили, что принцип работы клиентского сервиса - помочь заказчику с подведением газа. На первом этапе газификации человеку нужно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист и заключить договор. Дальнейший процесс координируется менеджерами компании.

"На сегодня услуга доступна всем жителям Сумской области. В каждом отделении АО "Сумыгаз" по данному направлению работают менеджеры по работе с клиентами. Стоимость стандартного присоединения к газовым сетям определяется Регулятором", - говорится в сообщении.