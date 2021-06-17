С начала года специалисты "Хмельницкгаза" обнаружили 44 кражи голубого топлива

За 5 месяцев АО "Хмельницкгаз" совместно с государственным предприятием "Хмельницкстандартметрология" провели бесплатную поверку около 13 тысяч бытовых счетчиков. В результате обследования выявлено 32 вмешательства.

"Кроме того, специалистами зафиксировано 3 незаконных врезки в газопроводы и 9 случаев самовольного возобновления газоснабжения. Всего за неучтенно использованный энергоноситель недобросовестные клиенты должны оплатить 819 тысяч гривен доначисленных убытков", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, несмотря на огромный риск и опасные последствия для жизни и целостности имущества, отдельные потребители продолжают прибегать к воровству газа. Однако, согласно Кодексу ГРМ, таким нарушителям прекращается газоснабжение. Кроме того, они обязаны уплатить газораспределительной компании доначисленные штрафные санкции. В среднем, размер доначислений составляет около 15 тысяч гривен.

"Благодаря приобретенному нами современном специальному оборудованию, мы безошибочно выявляем места незаконного использования газа, - рассказывает технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. - С помощью видеоинспекционных камер и трассоискателей, мы дистанционно и оперативно обнаруживаем кражи газа, даже на значительном расстоянии от дома".

В пресс-службе отметили, что больше всего краж природного газа обнаруживается при визуальной проверке целостности пломб и счетного механизма. Поэтому при выявленных повреждениях, приборы учета отправляются на государственную экспертизу для подтверждения или опровержения фактов вмешательства с целью уменьшения показаний.

"Однако, сейчас количество краж значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами благодаря использованию газовиками высокоточного оборудования и систематическому контролю. Также 15 дел переданы АО "Хмельницкгаз" на рассмотрение судебных органов", - говорится в сообщении.