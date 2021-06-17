З початку року фахівці "Хмельницькгазу" виявили 44 крадіжки блакитного палива

За 5 місяців АТ "Хмельницькгаз" спільно з державним підприємством "Хмельницькстандартметрологія" провели безкоштовну повірку близько 13 тисяч побутових лічильників. В результаті обстеження виявлено 32 втручання.

"Крім того, фахівцями зафіксовано 3 незаконних врізки в газопроводи і 9 випадків самовільного відновлення газопостачання. Всього за невраховано використаний енергоносій недобросовісні клієнти повинні сплатити 819 тисяч гривень донарахованих збитків", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, незважаючи на величезний ризик і небезпечні наслідки для життя і цілісності майна, окремі споживачі продовжують вдаватися до крадіжки газу. Однак, згідно з Кодексом ГРМ, таким порушникам припиняється газопостачання. Крім того, вони зобов'язані сплатити газорозподільній компанії донараховані штрафні санкції. В середньому, розмір донарахувань становить близько 15 тисяч гривень.

"Завдяки придбаному нами сучасному спеціальному обладнанню, ми безпомилково виявляємо місця незаконного використання газу, - розповідає технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - За допомогою відеоінспекційних камер і трасошукачів, ми дистанційно і оперативно виявляємо крадіжки газу, навіть на значній відстані від будинку".

У прес-службі зазначили, що найбільше крадіжок природного газу виявляється при візуальній перевірці цілісності пломб і рахункового механізму. Тому при виявлених пошкодженнях, прилади обліку відправляються на державну експертизу для підтвердження або спростування фактів втручання з метою зменшення показань.

"Однак, зараз кількість крадіжок значно зменшилася порівняно з минулими роками завдяки використанню газовиками високоточного обладнання та систематичному контролю. Також 15 справ передано АТ "Хмельницькгаз" на розгляд судових органів", - йдеться в повідомленні.