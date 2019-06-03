С начала года специалисты "Днепрогаза" обнаружили около 130 фактов краж газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Более 60% выявленных нарушений связаны с самовольным возобновлением газоснабжения после отключения

С начала 2019 года в Днепре и Днепровском районе было зафиксировано около 130 случаев незаконного потребления природного газа. Вследствие неправомерных действий злоумышленниками нанесен ущерб на сумму почти 1,6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепрогаз".

В течение текущего года сотрудники компании зафиксировали 126 фактов незаконного потребления природного газа. Более 60% выявленных нарушений связаны с самовольным возобновлением газоснабжения после отключения. Общая сумма убытков, которые были нанесены нарушителями, составила около 1,6 млн гривен.

"Факты воровства голубого топлива специалисты выявляют с помощью современного оборудования и техники, - рассказывает коммерческий директор "Днепрогаза" Игорь Маньковский. - При обнаружении несанкционированного потребления газа Кодексом газораспределительных систем предусмотрено возмещение причиненных Оператору ГРМ убытков. Размер подобных начислений за незаконные действия может колебаться от 3,5 до 500 тыс. гривен."

Среди самых распространенных видов несанкционированного отбора газа – врезки в газопровод, самовольное подключение к газовым сетям, вмешательство в работу приборов учета. По выявленным фактам краж специалисты ПАО "Днепрогаз" составляют акты о нарушениях, проводят отключение несанкционированных потребителей и взыскивают причиненный ущерб. Расчет суммы причиненных убытков рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения. Кроме суммы ущерба, нарушитель должен оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения, а в случае повреждения счетчика - его стоимость вместе со стоимостью монтажных работ.

"Кражи природного газа обходятся в десятки раз дороже, чем его законное потребление. Кроме того, потребители должны осознать, что самовольное вмешательство в работу газовых сетей или средств измерительной техники – это вопрос безопасности. Незаконные подключения к газопроводам проводятся с грубым нарушением правил безопасности, следовательно создают угрозу здоровью и жизни окружающих жителей. Например, из-за неплотности соединения в местах самовольных врезок в систему газоснабжения нередко возникают утечки газа, что может привести к взрыву", - говорится в сообщении.