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С начала года шахтам ДТЭК удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля

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Понедельник 12 сентября 2022 14:59
С начала года шахтам ДТЭК удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля Фото: с начала года шахтам ДТЭК удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля (forbes ua)
Автор: Сергей Новиков

С начала войны шахтам компании ДТЭК Рината Ахметова удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на "Суспільне".

Круглосуточную работу шахт обеспечивают 4 смены. В начале полномасштабного российского наступления полноценная работа шахты была под угрозой - не хватало людей. Поэтому в первые месяцы войны украинские шахтеры работали сверхурочно.

По словам энергетического эксперта Сергея Дьяченко, сейчас около трети генерации электроэнергии в стране обеспечивает тепловая генерация. Она работает на угле, поэтому его нужно накопить достаточно. Поэтому, чтобы пройти зиму в Минэнерго запланировали накопить минимум 2,5 млн тонн угля. На сегодня же удалось собрать на складах около 2 млн тонн топлива.

Если же угля не хватит, его придется покупать за рубежом по очень высоким ценам, - добавляет председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Напомним, ранее в "ДТЭК Энерго" сообщали, что делают все возможное для сохранения собственной добычи угля на прошлогоднем уровне. Для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона планируют довести их количество до 23.

Также компания продлит срок эксплуатации одной из шахт. Это даст дополнительные 3,5 миллиона тонн топлива, которые позволят усилить надежность украинской энергосистемы и энергетическую безопасность Украины.

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