С начала года "Ровногаз" поверил свыше 22,3 тысяч счетчиков газа

Совместно с представителями ГП "Рівнестандартметрологія" специалисты АО "Ровногаз" за 11 месяцев 2020 года провели поверку 22,3 тысяч бытовых счетчиков газа. Около 22% приборов были признаны непригодными из-за несоответствия измерительных характеристик.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

По результатам работы в 2020 году более 5 тысяч счетчиков были признаны непригодными к дальнейшему использованию. По словам пресс-службы, процедура поверки, предусмотренная действующим законодательством, позволяет потребителям получить достоверный учет газа и обеспечивает корректные начисления за объемы использованного энергоресурса.

"За соблюдением сроков поверки следит Оператор ГРС. В зависимости от требований завода-изготовителя счетчики необходимо поверять каждые 5-8 лет. Однако потребитель также должен следить за достоверностью учета газа. Если есть сомнения или замечания к работе прибора, необходимо обращаться в сервисный центр поверки счетчиков, - комментирует главный метролог АО "Ровногаз" Иван Овчарук.

Также в пресс-службе отметили, что на работу счетчика могут влиять различные факторы. Например, изношенность механизмов, длительный срок и ненадлежащие условия эксплуатации, постороннего вмешательства. С начала 2020 года специалисты “Ровногаза” зафиксировали свыше 93 факты вмешательства в работу приборов учета с целью уменьшения показаний счетного механизма.

"Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа нарушители будут обязаны оплатить убытки, причиненные газораспределительной компании. Кроме суммы ущерба, нарушителю придется оплатить услуги по отключению, восстановление газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.