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С начала года "Ривнегаз" поверил 8,5 тысячи счетчиков

Новина українською → Ровно, Среда 21 апреля 2021 13:22
С начала года "Ривнегаз" поверил 8,5 тысячи счетчиков Фото: "Ривнегаз" поверил 8,5 тысячи счетчиков в 2021 году (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала года метрологи АО "Ривнегаза" совместно с представителями ГП "Ровностандартметрология" проверили 8,5 тысячи бытовых счетчиков газа. Почти 25% приборов признаны непригодными для использования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно закону "О метрологии и метрологической деятельности", бытовые счетчики газа поверяются каждые 8 ​​лет. На базе отдела лабораторных измерений управления метрологии АО "Ривнегаз" поверку счетчиков осуществляют с участием представителей государственного предприятия "Ровностандартметрология".

"Ривнегаз" усовершенствовал процедуру поверки счетчиков для удобства клиентов. Теперь потребителям не стоит волноваться о том когда поверять счетчик. Специалисты управления метрологии следят за сроками поверки с помощью специального реестра счетчиков. Поэтому, когда приближается дата поверки, клиентов заранее предупреждают и согласовывают дату и время снятия счетчиков", - отмечает главный метролог АО Иван Овчарук.

В 2021 году более 2,1тис счетчиков были признаны непригодными к дальнейшему использованию. За этот период специалисты "Ривнегаза" зафиксировали 38 фактов вмешательства в приборы учета с целью уменьшения показаний.

Кодекс газораспределительных систем обязывает потребителей обеспечивать сохранность и целостность счетчика газа и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа, нарушители оплачивают все работы по поверке счетчика и возмещают ущерб, причиненный АО "Ривнегаз". Кроме суммы убытков, потребитель должен оплатить все услуги по отключению/восстановления газоснабжения и стоимость самого счетчика с установкой.

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