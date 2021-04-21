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З початку року "Рівнегаз" повірив 8,5 тисяч лічильників

Новость на русском → Рівне, Середа 21 квітня 2021 13:22
З початку року "Рівнегаз" повірив 8,5 тисяч лічильників Фото: "Рівнегаз" повірив 8,5 тисячі лічильників у 2021 році (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку року метрологи АТ "Рівнегазу" спільно з представниками ДП "Рівнестандартметрологія" перевірили 8,5 тисячі побутових лічильників газу. Майже 25% приладів визнані непридатними для використання.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відповідно до закону "Про метрологію та метрологічну діяльність", побутові лічильники газу повіряються кожні 8 років. На базі відділу лабораторних вимірювань управління метрології АТ "Рівнегаз" повірку лічильників здійснюють за участі представників державного підприємства "Рівнестандартметрологія".

"Рівнегаз" вдосконалив процедуру повірки лічильників для зручності клієнтів. Тепер споживачам не варто хвилюватися про те коли повіряти лічильник. Фахівці управління метрології стежать за термінами повірки за допомогою спеціального реєстру лічильників. Тож, коли наближається дата повірки, клієнтів заздалегідь попереджають і узгоджують дату та час зняття лічильників", - зазначає головний метролог АТ Іван Овчарук.

У 2021 році понад 2,1тис лічильників були визнані непридатними до подальшого використання. За цей період фахівці "Рівнегазу" зафіксували 38 фактів втручання у прилади обліку з метою зменшення показань.

Кодекс газорозподільних систем зобов’язує споживачів забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу і пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники оплачують всі роботи з повірки лічильника і відшкодовують збитки, завдані АТ "Рівнегаз". Крім суми збитків, споживач має сплатити усі послуги з відключення/відновлення газопостачання і вартість самого лічильника з встановленням.

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