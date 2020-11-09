С начала года потребление газа в Днепре сократилось на 9%

За 10 месяцев 2020 года АО "Днепрогаз" распределил 474,8 млн куб. м газа. Это на 9,3% (48,6 млн куб. м) меньше объемов потребления за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Снижение объемов газопотребления на 17,8% или на 41,9 млн куб. м специалисты компании фиксируют среди промышленных предприятий. Объемы потребления энергоресурса предприятиями ТКЭ также снизились на 13,6 млн куб. м (9,8%), что обусловлено аномально теплыми температурами в первом квартале 2020 года. Увеличили газопотребление бытовые клиенты, использовав на 8,3 млн куб. м (5,9%) больше газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в 2019 году убытки компании за предоставление услуг по распределению голубого топлива достигли 272,5 млн гривен. До конца 2020 года сумма убытков компании может достичь 80 млн гривен.

"В конце октября на рассмотрение в НКРЭКУ нами был предоставлен проект структуры тарифа на услуги по распределению природного газа на 2021 год, - рассказывает финансовый директор компании Лилия Кузнецова. - По подсчетам специалистов экономически обоснованный тариф для АО "Днепрогаз" на услуги распределения должен составлять 2,59 гривен за 1 кубометр в месяц (без НДС). Утверждение такого тарифа позволит стабилизировать финансовое состояние компании и решить ряд долговых проблем предыдущих лет".

В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на имеющиеся проблемы и трудное финансовое положение, персонал компании выполняет все первоочередные регламентные работы, направленные на обеспечение бесперебойной и безаварийной доставки газа для клиентов.

"Специалисты АО "Днепрогаз" продолжают своевременно и качественно выполнять работы на распределительных газопроводах, что минимизирует риски аварийных ситуаций, обеспечит бесперебойное распределение газа для промышленных предприятий, котельных, жилых домов и позволит провести отопительный сезон 2020-2021 годов без сбоев", - говорится в сообщении.