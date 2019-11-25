С начала года потребление газа в Днепре сократилось на 13%

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В связи со снижением объемов компания недополучила свыше 44 млн гривен запланированной тарифной выручки

С начала 2019 года АО "Днепрогаз" распределило 523,4 млн куб. м газа, что на 13% (78,9 млн куб. м) меньше объемов потребления в аналогичном периоде 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Снижение объемов газопотребления на 9,6% или на 24,9 млн куб. м специалисты компании фиксируют среди промышленных предприятий. Уменьшили объемы потребленного газа также бытовые потребители, использовав на 50,6 млн куб. м (26,5%) меньше. Объемы потребления природного газа предприятиями ТКЭ остались на уровне прошлого года.

"Ситуация в газовой отрасли на сегодняшний день остается критической, - говорит финансовый директор компании Лилия Кузнецова. – Из-за низкого уровня зарплаты мы теряем квалифицированные кадры. Вакантными на данном этапе остаются более 570 должностей. Кроме этого, стоимость услуг по доставке газа не пересматривается уже несколько лет подряд, что приводит к снижению уровня надежности и безопасности газотранспортной системы".

По словам пресс-службы, в связи со снижением объемов распределения природного газа "Днепрогаз" недополучил свыше 44 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является основным источником для осуществления текущих ремонтов и модернизации газораспределительных сетей.

В 2018 году убытки компании по предоставлению услуг по распределению голубого топлива составили 137 млн гривен. До конца 2019 года сумма убытков компании может составить 370 млн гривен. Из-за того, что величина тарифа на распределение газа для АО "Днепрогаз" не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг, становится невозможным стабильное функционирование предприятия.

"Несмотря на имеющиеся проблемы и затруднительное финансовое положение, персонал компании выполняет все первоочередные регламентные работы, направленные на обеспечение бесперебойной и безаварийной доставки газа для клиентов. Специалисты АО "Днепрогаз" продолжают своевременно и качественно выполнять работы на газопроводах, что минимизирует риски аварийных ситуаций, обеспечит бесперебойный распределение газа до промышленных предприятий, котельных, жилых домов и позволит горожанам перезимовать в тепле и с комфортом", - говорится в сообщении.